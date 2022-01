Love is in the air, trama 18 gennaio: una difficile prova per Kerem (Di martedì 18 gennaio 2022) Love is in the air indugerà ancora sul licenziamento di Eda e Kerem, dopo il litigio con la signora Deniz. Il giovane si è rivolto male alla bizzarra imprenditrice e lei, indispettita, lo ha licenziato in tronco, provocando l'ira della Yildiz che, a sua volta, ha comunicato alla donna il suo licenziamento. Eda, però, come svela la trama della soap opera turca di oggi, martedì 18 gennaio, prima di lasciare il complesso alberghiero della signora Deniz, inviterà Kerem a prendere in carico la presentazione per Nese e Hakan relativamente al lavoro svolto fino a quel momento. Il giovane, a quel punto, sorpreso dalla richiesta della Yildiz, entrerà in agitazione, pensando di non essere all'altezza dell'incarico che la paesaggista gli ha affidato. Tuttavia, in suo soccorso arriverà Pina Bolat, che saprà come ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 gennaio 2022)is in the air indugerà ancora sul licenziamento di Eda e, dopo il litigio con la signora Deniz. Il giovane si è rivolto male alla bizzarra imprenditrice e lei, indispettita, lo ha licenziato in tronco, provocando l'ira della Yildiz che, a sua volta, ha comunicato alla donna il suo licenziamento. Eda, però, come svela ladella soap opera turca di oggi, martedì 18, prima di lasciare il complesso alberghiero della signora Deniz, inviteràa prendere in carico la presentazione per Nese e Hakan relativamente al lavoro svolto fino a quel momento. Il giovane, a quel punto, sorpreso dalla richiesta della Yildiz, entrerà in agitazione, pensando di non essere all'altezza dell'incarico che la paesaggista gli ha affidato. Tuttavia, in suo soccorso arriverà Pina Bolat, che saprà come ...

