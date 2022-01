Harry e Meghan Markle, la telefonata a Kate Middleton per il compleanno (Di martedì 18 gennaio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, i Sussex avrebbero consapevolmente evitato di scrivere un messaggio di auguri sui social, preferendo una videochiamata su Zoom: «Il modo migliore per evitare ogni genere di polemica pubblica». Che sia il primo passo di un autentico riavvicinamento, lontano dai flash? Leggi su vanityfair (Di martedì 18 gennaio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni, i Sussex avrebbero consapevolmente evitato di scrivere un messaggio di auguri sui social, preferendo una videochiamata su Zoom: «Il modo migliore per evitare ogni genere di polemica pubblica». Che sia il primo passo di un autentico riavvicinamento, lontano dai flash?

