Controlli anti Covid, 18 persone multate (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Proseguono i Controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un controllo all’interno di un pub della zona sanzionando un dipendente, per 600 euro, sprovvisto di Green Pass e il titolare, per 400 euro, per aver omesso il controllo del possesso della Certificazione Verde sul luogo di lavoro. A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale, controllando 60 persone, 7 delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – Proseguono ida parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito un controllo all’interno di un pub della zona sanzionando un dipendente, per 600 euro, sprovvisto di Green Pass e il titolare, per 400 euro, per aver omesso il controllo del possesso della Certificazione Verde sul luogo di lavoro. A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale, controllando 60, 7 delle ...

GuidoDeMartini : HAI FATTO 2 DOSI DI VACCINO? NON BASTANO X FARTI VISITARE????Sassari: è incinta ma non la possono visitare, perde il… - AndreaVenanzoni : Il prezzo della massima precauzione - carlo_conforti : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - venetolink : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - _giulia2004 : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… -