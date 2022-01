Conclusi i lavori di sicurezza al Trani (Di martedì 18 gennaio 2022) La Provincia di Salerno ha terminato i lavori messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule all’I.P.I.A. ”Trani” in via Iannicelli, 1 – Salerno, nell’ambito di interventi finanziati dal Ministero dell’Istruzione con fondi PON FESR 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – FESR. L’Obiettivo specifico è 10.7, l’Azione la 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficentamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. L’importo complessivo è di € 200.000,00 “Nello specifico all’I.P.I.A. ”Trani” di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – i lavori riguardavano prevalentemente il rifacimento del manto impermeabile di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 gennaio 2022) La Provincia di Salerno ha terminato imessa ine adeguamento di spazi e aule all’I.P.I.A. ”” in via Iannicelli, 1 – Salerno, nell’ambito di interventi finanziati dal Ministero dell’Istruzione con fondi PON FESR 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – FESR. L’Obiettivo specifico è 10.7, l’Azione la 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficentamento energetico,, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. L’importo complessivo è di € 200.000,00 “Nello specifico all’I.P.I.A. ”” di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – iriguardavano prevalentemente il rifacimento del manto impermeabile di ...

