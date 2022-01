Addio a una leggenda del Real Madrid: muore a 88 anni ‘Paco’ Gento (Di martedì 18 gennaio 2022) Addio a una leggenda del Real Madrid : è morto all’età di 88 anni Francisco 'Paco' Gento , detto Paco, ala sinistra dei 'blancos' con cui vinse sei Coppe dei Campioni, un record mai più eguagliato.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 18 gennaio 2022)a unadel: è morto all’età di 88Francisco 'Paco', detto Paco, ala sinistra dei 'blancos' con cui vinse sei Coppe dei Campioni, un record mai più eguagliato....

