Trenord, non solo treni soppressi, 24 comitati pendolari: “Chiediamo le dimissioni dell’assessore Terzi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Chiediamo esplicitamente le dimissioni dell’assessore Terzi”. Lo scrivono nero su bianco i comitati dei pendolari della Lombardia analizzando la situazione di Trenord con treni soppressi a causa delle quarantene “che arrivano a punte del 25%”. Sono 24 i comitati dei pendolari lombardi che sottoscrivono le sue dimissioni. Tra questi anche quelli della Milano-Asso e del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 17 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “esplicitamente le”. Lo scrivono nero su bianco ideidella Lombardia analizzando la situazione dicona causa delle quarantene “che arrivano a punte del 25%”. Sono 24 ideilombardi che sottoscrivono le sue. Tra questi anche quelli della Milano-Asso e del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

romi_andrio : RT @rep_milano: I pendolari Trenord sul piede di guerra: 'Viaggiare è diventato un incubo non solo per colpa del Covid' - silviaballestra : RT @rep_milano: I pendolari Trenord sul piede di guerra: 'Viaggiare è diventato un incubo non solo per colpa del Covid' - rep_milano : I pendolari Trenord sul piede di guerra: 'Viaggiare è diventato un incubo non solo per colpa del Covid' - FumaSilvia : Diciamo tutti grazie a Trenord che fino al 23.01 continuerà a non far viaggiare tutti i treni... - al_flowermoon : @sarabrgrx Perché non hai sentito i messaggi passivo-aggressivi di Trenord :') -