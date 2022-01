Tonga | rilevata nuova «grande eruzione» del vulcano sottomarino

Advertising

CatelliRossella : Tonga: rilevata nuova 'grande eruzione' del vulcano - Mondo - ANSA - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Tonga, rilevata nuova eruzione del vulcano sottomarino. Aerei valutano danni di sabato - ManuelBos1 : RT @SkyTG24: Tonga, rilevata nuova eruzione del vulcano sottomarino. Aerei valutano danni di sabato - SkyTG24 : Tonga, rilevata nuova eruzione del vulcano sottomarino. Aerei valutano danni di sabato - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: L'esplosione del vulcano a #Tonga è stata rilevata dai barometri di mezzo mondo: ecco cos'è successo alla pressione atmosfe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga rilevata

Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per valutare i danni della prima grande eruzione: non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma è stata segnalata la scomparsa di una donna ...... dopo quella che tre giorni fa ha innescato uno tsunami nel Pacifico, stataalle 23:10 di ... Potrebbero essere state generate da un'altra esplosione del vulcano a, visto che non sono ...Rilevata una nuova "grande eruzione" del vulcano sottomarino delle isole Tonga. Lo comunicano gli enti di monitoraggio geologico a pochi giorni da quella che ha innescato uno tsunami nel Pacifico. Il ...Rilevate onde anomale nella regione. Le isole tagliate fuori dalle comunicazioni ancora per due settimane. La Nuova Zelanda invia un aereo da ricognizione ...