(Di lunedì 17 gennaio 2022) RedTREVISO – “AbbiamoRed amese, una sfortunata coincidenza proprio con il primo giorno di prove di ‘Casanova Opera Pop’… da allora la situazione di una brutta infezione è andata fortunatamente migliorando e l’altra sera, alla fine dell’anteprima dello spettacolo, Red ha voluto diffondere un audio messaggio in cui giustificava la sua assenza e ufficializzava la notizia. Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza…”. Così su Facebook il batteristaMer, figlio della seconda moglie di Red, a proposito delle attuali condizioni di salute dell’ex bassista dei Pooh. E Mer poi aggiunge: “In questo momento difficile la cosa che gli potrebbe fare più piacere è sapere che in tanti volete venire a teatro a vedere la ...

FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E' NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - Corriere : Red Canzian lascia terapia intensiva. I Pooh: «Un vero guerriero, ti abbracciamo» - musicanotizie : "Red Canzian ricoverato a inizio gennaio", il racconto di Phil Mer - FORZA....L'ex Pooh Red Canzian grave in ospedale a Treviso

Treviso -, ex dei Pooh, è ricoverato all'ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un video messo in onda ...L'annuncio di'Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e ...Red Canzian non potrà essere al debutto, ma il suo Casanova opera pop, a cui ha lavorato per tre anni, si annuncia già come un grande successo, con il sold out delle prime tre giornate, il 21, 22 e 23 ...Primo passo verso la normalità per Red Canzian . L'ex batterista dei Pooh è uscito dalla terapia intensiva . Canzian infatti era ...