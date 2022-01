"Non sai una mazza, l'ormone ti fa degenerare": senza precedenti, il vip umiliato da Paolo Bonolis | Guarda (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad Avanti un altro – Pure di sera, tra i concorrenti di Paolo Bonolis, anche Alex Belli. L'attore, appena uscito dal Gf Vip, al centro delle polemiche per via del triangolo formato assieme alla compagna Delia Duran e Soleil Sorge. Bonolis ha iniziato a pungolare Belli: “Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra”. Belli si è fatto una risata, ma ha subito dato due risposte errate, rimettendosi in fila con la possibilità di riprovarci in un secondo momento. Al secondo turno potuto contare anche sul support della Bonas di Avanti un altro – Pure di sera, Laura Cremaschi, che lo ha invitato a rilassarsi mentre gli massaggiava le spalle. Ma nonostante i massaggi della Bonas, Belli ha di nuovo sbagliato tutte le risposte. Paolo Bonolis, naturalmente, lo ha pungolato ancora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad Avanti un altro – Pure di sera, tra i concorrenti di, anche Alex Belli. L'attore, appena uscito dal Gf Vip, al centro delle polemiche per via del triangolo formato assieme alla compagna Delia Duran e Soleil Sorge.ha iniziato a pungolare Belli: “Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra”. Belli si è fatto una risata, ma ha subito dato due risposte errate, rimettendosi in fila con la possibilità di riprovarci in un secondo momento. Al secondo turno potuto contare anche sul support della Bonas di Avanti un altro – Pure di sera, Laura Cremaschi, che lo ha invitato a rilassarsi mentre gli massaggiava le spalle. Ma nonostante i massaggi della Bonas, Belli ha di nuovo sbagliato tutte le risposte., naturalmente, lo ha pungolato ancora, ...

