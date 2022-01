MJF | “A nessuno importa del compleanno di Brodie Lee Jr ”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggi festeggia il suo decimoLee Jr., il figlio del compiantoLee venuto a mancare poco più di un anno fa. Il primo genito di Johnatan Huber è stato spesso coinvolto negli show di casa AEW e sta ricevendo tantissimi auguri da parte di tutto il roster di Tony Khan. Qualcuno però come al solito fa sempre la voce fuori dal coro. Parliamo di MJF, uno dei migliori heel in circolazione che ha sfruttato l’occasione per dimostrare il suo disinteresse verso il tenero evento. L’infamous tweet Legit, no one cares. Maxwell Jacob Friedman™? (@The MJF) January 17, 2022