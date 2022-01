Luigi Marilli, il no vax che muore di Covid e la rabbia dell’amico che accusa il movimento di cui faceva parte (Di lunedì 17 gennaio 2022) La dinamica è sempre la stessa: stucchevole e venduta alla mera ideologia. muore una persona vaccinata e si dà la colpa al vaccino; muore un no vax di Covid e si tenta di nascondere le reali cause del decesso. È accaduto di nuovo, questa volta a Luigi Marilli, cittadino abruzzese leader di uno dei tanti movimenti anti-vaccinisti. Morto a causa del virus e delle sue complicazioni cliniche. Ma c’è chi, nell’alveo della negazione ideologica, prova a silenziare la notizia cancellando dai commenti lo sfogo di un amico della vittima. Luigi Marilli, il no vax abruzzese morto di Covid “È morto un amico vero che conosco da oltre 15 anni, mio. Che lavorava con me e che si sarebbe salvato se non avesse seguito le vostre ideologie anziché i consigli della sua ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) La dinamica è sempre la stessa: stucchevole e venduta alla mera ideologia.una persona vaccinata e si dà la colpa al vaccino;un no vax die si tenta di nascondere le reali cause del decesso. È accaduto di nuovo, questa volta a, cittadino abruzzese leader di uno dei tanti movimenti anti-vaccinisti. Morto a causa del virus e delle sue complicazioni cliniche. Ma c’è chi, nell’alveo della negazione ideologica, prova a silenziare la notizia cancellando dai commenti lo sfogo di un amico della vittima., il no vax abruzzese morto di“È morto un amico vero che conosco da oltre 15 anni, mio. Che lavorava con me e che si sarebbe salvato se non avesse seguito le vostre ideologie anziché i consigli della sua ...

