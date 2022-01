La lettera minatoria dei no vax al presidente dell’Aifa Giorgio Palù (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la virologa Antonella Viola, anche il professor Giorgio Palù finisce nel mirino dei no vax. Il presidente di Aifa e membro del comitato tecnico scientifico ha infatti ricevuto una lettera di minacce scritta a mano, non firmata e dal contenuto ancora non rivelato, arrivata nella sede del Dipartimento di medicina molecolare, a Padova, dove ha il suo studio. Palù tuttavia vive nel trevigiano, e lì ha sporto denuncia ai carabinieri per le intimidazioni: la lettera è quindi ora al vaglio degli inquirenti delle prefetture di Treviso e Padova, così come eventuali misure di protezione personale e dei luoghi frequentati dal professore. Non è la prima volta che Palù riceve intimidazioni dai no vax dall’inizio della pandemia. Le minacce dei no vax al ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la virologa Antonella Viola, anche il professorfinisce nel mirino dei no vax. Ildi Aifa e membro del comitato tecnico scientifico ha infatti ricevuto unadi minacce scritta a mano, non firmata e dal contenuto ancora non rivelato, arrivata nella sede del Dipartimento di medicina molecolare, a Padova, dove ha il suo studio.tuttavia vive nel trevigiano, e lì ha sporto denuncia ai carabinieri per le intimidazioni: laè quindi ora al vaglio degli inquirenti delle prefetture di Treviso e Padova, così come eventuali misure di protezione personale e dei luoghi frequentati dal professore. Non è la prima volta chericeve intimidazioni dai no vax dall’inizio della pandemia. Le minacce dei no vax al ...

