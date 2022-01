La “gaffe” di Alessandro Cattelan su Djokovic e Rosa Parks (Di lunedì 17 gennaio 2022) Djokovic è stato espulso dall’Australia anche – e soprattutto – per evitare che la sua presenza agli Australian Open facesse da catalizzatore per no vax e complottisti del Paese. Ma la decisione rischia di sortire l’effetto contrario, trasformandolo di fatto in un martire: molti, soprattutto sui social, hanno dimostrato vicinanza al campione in questo senso, ma c’è anche chi ha provato a frenare gli entusiasmi dei complottisti. Tra questi Alessandro Cattelan, conduttore che con un tweet diventato ha smorzato l’onda Djokovic: “Ha tutto il diritto di decidere se vaccinarsi o meno ma considerarlo un martire o un simbolo è surreale. Rosa Parks è scesa dall’autobus, non si è nascosta sotto il sedile per fregare il conducente”, ha scritto. #Djokovic ha tutto il diritto di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022)è stato espulso dall’Australia anche – e soprattutto – per evitare che la sua presenza agli Australian Open facesse da catalizzatore per no vax e complottisti del Paese. Ma la decisione rischia di sortire l’effetto contrario, trasformandolo di fatto in un martire: molti, soprattutto sui social, hanno dimostrato vicinanza al campione in questo senso, ma c’è anche chi ha provato a frenare gli entusiasmi dei complottisti. Tra questi, conduttore che con un tweet diventato ha smorzato l’onda: “Ha tutto il diritto di decidere se vaccinarsi o meno ma considerarlo un martire o un simbolo è surreale.è scesa dall’autobus, non si è nascosta sotto il sedile per fregare il conducente”, ha scritto. #ha tutto il diritto di ...

Advertising

neXtquotidiano : Buona l'idea, meno l'esecuzione La “gaffe” di Alessandro #Cattelan su #Djokovic e #RosaParks - larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: L’ultima gaffe di Alessandro Di Battista: “Draghi non capisce di economia”. Il web lo ridicolizza - 2014Monaco : RT @SecolodItalia1: L’ultima gaffe di Alessandro Di Battista: “Draghi non capisce di economia”. Il web lo ridicolizza - SecolodItalia1 : L’ultima gaffe di Alessandro Di Battista: “Draghi non capisce di economia”. Il web lo ridicolizza… - tempoweb : La gaffe di Alessandro Luparelli durante la riunione streaming del consiglio comunale di #Roma #campidoglio… -