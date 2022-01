Green pass, la lista dei negozi dove non serve dal 1 febbraio: ci sono gli alimentari, non i tabaccai (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo vincola alla certificazione base, che si ottiene con il tampone, anche per acquistare cosmetici. Niente obbligo invece per i prodotti per animali Leggi su corriere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo vincola alla certificazione base, che si ottiene con il tampone, anche per acquistare cosmetici. Niente obbligo invece per i prodotti per animali

Advertising

NicolaPorro : ?? Quelli di #AmnestyInternational sono dei cattivi #novax? No. Eppure lanciano un allarme sul green pass ?? - AlexBazzaro : Il vaccino non blocca il contagio. Ormai è palese. Quindi il green pass che segrega i non vaccinati è del tutto inu… - AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - alessia243 : @RRC1357 Ma in germania c'é il green pass??? - RSchellino : RT @Droghino: Quando tu e il barista vi guardate in attesa che il cellulare legga il Green Pass -