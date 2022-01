Governo, stretta sui negozi in cui si entra senza pass (Di martedì 18 gennaio 2022) Riunione tecnica ieri a Palazzo Chigi sul prossimo Dpcm che dovrà dettagliare i servizi per cui sarà richiesto il green pass e il super green pass (come stabilito dal dl del 5 gennaio). I ministri coinvolti (Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo) hanno trovato un’intesa di massima dopo lo stallo provocato dal leghista Giorgetti, che avrebbe voluto allungare di molto la lista di negozi in cui entrare senza pass. L’accordo prevede l’ingresso libero negli alimentari, sanitari e luoghi di giustizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 gennaio 2022) Riunione tecnica ieri a Palazzo Chigi sul prossimo Dpcm che dovrà dettagliare i servizi per cui sarà richiesto il greene il super green(come stabilito dal dl del 5 gennaio). I ministri coinvolti (Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo) hanno trovato un’intesa di massima dopo lo stallo provocato dal leghista Giorgetti, che avrebbe voluto allungare di molto la lista diin cuire. L’accordo prevede l’ingresso libero negli alimentari, sanitari e luoghi di giustizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

am_libera67 : RT @FR66frzz: @am_libera67 @borghi_claudio @riccardosanna14 Solo pochi osano opporsi: Cabras, Paragone ... pochi altri, non certo chi è al… - FR66frzz : @am_libera67 @borghi_claudio @riccardosanna14 Solo pochi osano opporsi: Cabras, Paragone ... pochi altri, non certo… - tardigrado1974 : @GreenbayMary @cavarica63 @TizianaBtz @RobertoRedSox Sono d'accordo. Allargando lo sguardo al di fuori della strett… - MilenaPapale : @Willi_Shake_01 @FmMosca @mgmaglie @marsigatto @Valenti44837922 @valy_s @AntiScientista @a_meluzzi @mrcrto… - TommyBrain : Stretta del governo su manifestazioni, Marco Rizzo: Non è legata solo ai no green pass, ...' -