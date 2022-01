Emilia Romagna, dal 19 gennaio al via il tampone fai da te per iniziare o terminare l’isolamento. L’assessore: “Vogliamo snellire le procedure” (Di lunedì 17 gennaio 2022) A partire da mercoledì 19 gennaio, in Emilia-Romagna, sarà possibile effettuare l’autotesting con un tampone rapido antigenico per determinare l’eventuale propria positività al virus Sars-CoV-2 e avviare formalmente il periodo di isolamento. La positività certificata attraverso il tampone fatto in proprio e al successivo caricamento del risultato sul Fascicolo sanitario elettronico, infatti, permetterà l’invio automatico dell’informazione ai Dipartimenti di sanità pubblica ai fini della rapida attivazione dell’isolamento fiduciario. Allo stesso modo, sempre con l’autotesting, dopo 7 giorni, che vanno contati a partire dal giorno successivo al dato di positività – come è stato spiegato oggi in conferenza stampa – sarà possibile effettuare un ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) A partire da mercoledì 19, in, sarà possibile effettuare l’autotesting con unrapido antigenico per del’eventuale propria positività al virus Sars-CoV-2 e avviare formalmente il periodo di isolamento. La positività certificata attraverso ilfatto in proprio e al successivo caricamento del risultato sul Fascicolo sanitario elettronico, infatti, permetterà l’invio automatico dell’informazione ai Dipartimenti di sanità pubblica ai fini della rapida attivazione delfiduciario. Allo stesso modo, sempre con l’autotesting, dopo 7 giorni, che vanno contati a partire dal giorno successivo al dato di positività – come è stato spiegato oggi in conferenza stampa – sarà possibile effettuare un ulteriore ...

