COVID, lunedì nero in Irpinia: tre i decessi tra Moscati e Frangipane

lunedì nero in Irpinia sul fronte COVID-19. Nelle ultime 24 ore sono tre i decessi registrati tra il "Moscati" di Avellino e il "Frangipane" di Ariano Irpino. È deceduto ieri sera, nell'Unità operativa COVID di Malattie Infettive dell'Azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Avellino, ricoverato qualche ora prima del decesso in gravissime condizioni. Sono deceduti questa mattina, nella terapia subintensiva del COVID Hospital, 2 pazienti: un 84enne di Avellino, ricoverato dal 14 gennaio scorso, e un 97enne di Torella dei Lombardi (Av), ricoverato dal 15 gennaio scorso. Nella giornata di ieri è deceduta una 88enne di Senerchia, giunta in Pronto Soccorso in condizioni critiche.

