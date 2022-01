Concorsi Regione Molise, 35 posti Centri per l’Impiego: come partecipare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuovi Concorsi Regione Molise: negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso per l’assunzione di un totale complessivo di 35 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato suddiviso in diversi profili professionali, già anticipati dalla determinazione della Giunta regionale risalente al 27 dicembre 2021. In particolar modo, 29 di questi sono riservati ai profili di Specialista e Operatore del Mercato del Lavoro, destinati al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione. Le ultime novità sui Concorsi pubblici Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i requisiti richiesti, come partecipare alla procedura concorsuale e le prove d’esame previste dai bandi. Concorsi Regione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuovi: negli ultimi giorni sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso per l’assunzione di un totale complessivo di 35 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato suddiviso in diversi profili professionali, già anticipati dalla determinazione della Giunta regionale risalente al 27 dicembre 2021. In particolar modo, 29 di questi sono riservati ai profili di Specialista e Operatore del Mercato del Lavoro, destinati al potenziamento deiperdella. Le ultime novità suipubblici Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i requisiti richiesti,alla procedura concorsuale e le prove d’esame previste dai bandi....

