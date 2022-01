“Ci siamo sentiti a Natale”. David Sassoli, il retroscena in diretta di Fabio Fazio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un intervento pieno di emozione e di profonda stima quello di Fabio Fazio, ospite nella trasmissione televisiva di Francesca Fialdini, Da noi – A ruota libera, in ricordo di David Sassoli. Quest’ultimo, la scorsa domenica del 16 di gennaio, sarebbe dovuto essere ancora una volta ospite a Che tempo che fa, ma è mancato cinque giorni prima. Le parole di Fabio Fazio hanno dimostrato quanto rispettasse e ammirasse David Sassoli, venuto a mancare l’11 gennaio scorso, all’età di 65 anni, a causa di una grave complicanza al sistema immunitario. L’ex presidente del Parlamento europeo ha lasciato una moglie, Alessandra Vittorini, architetta, e due figli, Livia e Giulio. Il discorso del presentatore di Che tempo che fa ha fatto riflettere Francesca Fialdini e ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un intervento pieno di emozione e di profonda stima quello di, ospite nella trasmissione televisiva di Francesca Fialdini, Da noi – A ruota libera, in ricordo di. Quest’ultimo, la scorsa domenica del 16 di gennaio, sarebbe dovuto essere ancora una volta ospite a Che tempo che fa, ma è mancato cinque giorni prima. Le parole dihanno dimostrato quanto rispettasse e ammirasse, venuto a mancare l’11 gennaio scorso, all’età di 65 anni, a causa di una grave complicanza al sistema immunitario. L’ex presidente del Parlamento europeo ha lasciato una moglie, Alessandra Vittorini, architetta, e due figli, Livia e Giulio. Il discorso del presentatore di Che tempo che fa ha fatto riflettere Francesca Fialdini e ...

Advertising

MarcoDei3 : Ieri per prendere un panino e un caffè con la mia compagna,ci siamo sentiti come profughi!Una bella giornata,che pe… - Marti445326811 : RT @_Paper__Tiger_: Nahalie parlando del suo uomo fuori: per anni non ci siamo sentiti, solo qualche messaggio... Giacomo: come con Enzo… - _Paper__Tiger_ : Nahalie parlando del suo uomo fuori: per anni non ci siamo sentiti, solo qualche messaggio... Giacomo: come con E… - zittiiebuoni : oggi non ci siamo neanche sentiti ma forse va bene così - canadesevolante : @rodcostakiwi @ACeschia E purtroppo ancora non abbiamo visto niente con gli aumenti a raffica di tutto quello che i… -