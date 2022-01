Bologna-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Napoli, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Dall’Ara sfida delicata per gli azzurri che vogliono portare a casa una vittoria contro i felsinei, che d’altro canto sono al contempo a caccia di punti per riportarsi nella parte sinistra della classifica. Chi la spunterà? Fischio d’inizio previsto alle ore 18.30 di lunedì 17 gennaio. Bologna-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. I DIFFIDATI DEL Napoli SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Al Dall’Ara sfida delicata per gli azzurri che vogliono portare a casa una vittoria contro i felsinei, che d’altro canto sono al contempo a caccia di punti per riportarsi nella parte sinistra della classifica. Chi la spunterà? Fischio d’inizio previsto alle ore 18.30 di lunedì 17 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. I DIFFIDATI DELSportFace.

Advertising

SkySport : Spalletti: 'Osimhen? Difficile giochi dall'inizio. Zielinski potrebbe venire a Bologna' #SkySport #SerieA… - sportface2016 : #BolognaNapoli, i rossoneri diffidati a rischio squalifica in vista della #Salernitana - sportface2016 : #SerieA, il programma e i telecronisti di #BolognaNapoli - MichiPicks13 : ???? Seria A Bologna vs Napoli Napoli ML Momio: -110 15% de bank ?????. - sportli26181512 : Serie A, i match in programma oggi: c'è Milan-Spezia, trasferta a Bologna per il Napoli: Sono tre i match validi pe… -