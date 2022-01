Australian Open al via senza Djokovic: Berrettini, Giorgi e Bronzetti al secondo turno. Paolini ko, tonfo Fognini IL PROGRAMMA DEGLI ... (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno DEGLI Australian Open di tennis. Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seeding Australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteoe Camilaaccedono aldi tennis. Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seedingo, ha faticato contro il 20enne statunitense ...

