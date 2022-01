Australian Open 2022 | Matteo Berrettini | “Problemi di stomaco | la forza mentale mi ha salvato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022)è riuscito a venire a capo della trappola di Brandon Nakashima agli. Un primo turno tutt’altro che agevole per il n.7 del mondo, opposto all’astro nascente americano di soli 20 anni. Dopo aver perso il primo set per 6-4, l’azzurro si è imposto in rimonta aggiudicandosi i successivi parziali per 6-2, 7-6 (5), 6-3. E’ stata una partita durissima dal punto di vista fisico per il portacolori del Bel Paese, provato sia dal caldo opprimente sia, soprattutto, da indesideratidi. Lo ha spiegato proprio l’italiano al termine della partita: “Ho avutodi, è stata dura giocare il terzo e quarto set. Ho fatto il meglio che potevo, mi dicevo di continuare a lottare. Alla fine ...