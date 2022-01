Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2022 ore 08:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Viabilità DEL 16 GENNAIO 2022 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO. INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE, SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 5 E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)DEL 16 GENNAIOORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI GLI AUTOCARRI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00 DEL MATTINO. INFINE, SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE, SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 5 E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Prima sbanda e poi perde il controllo dell'automobile e si ribalta in centro. Anziano ferito ... per agevolare le operazioni di soccorso e liberare la viabilità dal mezzo danneggiato. Ad ... In viale Roma anche un equipaggio dei vigili del fuoco, per collaborare nell'estrazione dell'automobilista ...

