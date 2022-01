Vax da record: con obbligo vaccinale over 50 inoculate quasi 685mila prime dosi (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima del record stabilito ieri con quasi 92mila somministrazioni, il giorno con più vaccinazioni è stato l'8 gennaio, quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta: poco più di 82mila prime dosi ... Leggi su abruzzolive (Di domenica 16 gennaio 2022) Prima delstabilito ieri con92mila somministrazioni, il giorno con più vaccinazioni è stato l'8 gennaio, quando il decreto è stato pubblicato in gazzetta: poco più di 82mila...

Pinperepette : @radiosilvana @Scantrapello84 di certo sappiamo che con i no vax tamponati e limitati in un sacco di cose, abbiamo… - SSaponelli : Oggi 360 decessi(!). Mi pare un record mondiale per abitante, quasi il 50% dei morti dichiarati COVID. Vista l’età, saranno bi o tri Vax? - LiberaInformaz : PER L'ANSA IL 67% DEI POSTI NELLE TERAPIE INTENSIVE E' OCCUPATO DAI 'NO VAX', QUANDO PERO' SI SVUOTANO IL MERITO E'… - luciaviscardi7 : @giusmo1 @repubblica Davvero si continua a fare del vaccino,un criterio di discriminazione? Davvero si crede che i… - VeritasVper : 1)numeri gonfiati 2)terrore media 3) blocco economia 4)sieri a tempi record 5)costrizione a vaccinarsi 6)diritti li… -