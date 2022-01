“Tricolore 2022”, in mostra anche negli Usa il progetto di Veggetti su pregiudizi e cambiamento (Di domenica 16 gennaio 2022) VENEZIA – Un tour artistico lungo un anno per denunciare l’inutilità dei pregiudizi e la bellezza del cambiamento. Si chiama «Tricolore 2022» il nuovo progetto di Luigi Christopher Veggetti Kanku, pittore e scultore nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ma cresciuto in Brianza. Appuntamento il 20 gennaio con la prima tappa a Venezia, alla Galleria Akka Project, per conoscere tre opere totalmente digitali, formato NFT (i Non-Fungible Token che certificano e proteggono l’autenticità dell’opera d’arte) firmate da Christopher Veggetti. La mostra itinerante proseguirà in altre città d’Italia (il calendario è in fase di definizione) e non solo. anche Sudafrica, Brasile e Stati Uniti sono pronti a conoscere l’ispirazione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) VENEZIA – Un tour artistico lungo un anno per denunciare l’inutilità deie la bellezza del. Si chiama «» il nuovodi Luigi ChristopherKanku, pittore e scultore nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ma cresciuto in Brianza. Appuntamento il 20 gennaio con la prima tappa a Venezia, alla Galleria Akka Project, per conoscere tre opere totalmente digitali, formato NFT (i Non-Fungible Token che certificano e proteggono l’autenticità dell’opera d’arte) firmate da Christopher. Laitinerante proseguirà in altre città d’Italia (il calendario è in fase di definizione) e non solo.Sudafrica, Brasile e Stati Uniti sono pronti a conoscere l’ispirazione ...

