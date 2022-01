Roma vs Cagliari 1-0: i giallorossi tornano alla vittoria (Di domenica 16 gennaio 2022) Arriva la prima vittoria del 2022 in casa giallorossa ed all’Olimpico Roma vs Cagliari termina 1-0. Si conclude la sfida delle 18, con i giallorossi che capitalizzano i tre punti con il minimo sforzo. La squadra di Mazzarri tiene per 90? e la Roma rischia la beffa sul finale. Non sfruttate innumerevoli occasioni. Roma vs Cagliari 1-0: la vittoria ciò che conta vittoria di misura all’Olimpico. La partita viene risolta su penalty dal nuovo acquisto di gennaio che provoca e realizza successivamente dopo un fallo di mano in area di rigore. Sergio Oliveira al 33? minuto calcia un rigore spiazzando Cragno. Bisogna dire che la partita è stata gestita totalmente nel palleggio dalla squadra giallorossa, nota positiva ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Arriva la primadel 2022 in casa giallorossa ed all’Olimpicovstermina 1-0. Si conclude la sfida delle 18, con iche capitalizzano i tre punti con il minimo sforzo. La squadra di Mazzarri tiene per 90? e larischia la beffa sul finale. Non sfruttate innumerevoli occasioni.vs1-0: laciò che contadi misura all’Olimpico. La partita viene risolta su penalty dal nuovo acquisto di gennaio che provoca e realizza successivamente dopo un fallo di mano in area di rigore. Sergio Oliveira al 33? minuto calcia un rigore spiazzando Cragno. Bisogna dire che la partita è stata gestita totalmente nel palleggio dsquadra giallorossa, nota positiva ...

