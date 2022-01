Quirinale, il Pd ribadisce stop a Berlusconi. Letta: 'Patto di legislatura'. Salvini: 'No veti' (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la decisone del centrodestra di appoggiare comPatto il Cavaliere il segretario del partito democratico ribadisce il no a una candidatura definita 'divisiva' e invoca 'stabilità nell'azione di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la decisone del centrodestra di appoggiare comil Cavaliere il segretario del partito democraticoil no a una candidatura definita 'divisiva' e invoca 'stabilità nell'azione di ...

danieledv79 : RT @ilriformista: Il segretario Pd #Letta ribadisce il ‘no’ a #Berlusconi, non fa nomi per il Colle ma propone un “patto di legislatura” e… - ilriformista : Il segretario Pd #Letta ribadisce il ‘no’ a #Berlusconi, non fa nomi per il Colle ma propone un “patto di legislatu… - Elisa_Markuz81 : E ribadisce ciò che dovrebbe essere chiaro. #Mattarella #Quirinale - Affaritaliani : Quirinale, Mattarella ribadisce il no al bis. Schiaffo al Pd e al M5S - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Di fronte di un centrodestra unito nel nome di Berlusconi, il leader del Pd Enrico Letta ribadisce: 'Siamo assolutamente… -