Quirinale, Fico “Elezione entro il 3 febbraio, non ci saranno ricorsi” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per me è una grandissima responsabilità come lo sono stati questi due ultimi anni. Il Parlamento è rimasto sempre aperto. Abbiamo finito tutti i protocolli di sicurezza, si parte il 24 gennaio alle 15, si voterà per blocchi da 50 e si partirà dai senatori a vita. Entreranno in Aula, si siederanno, si sanificheranno le mani, voteranno e usciranno. E si andrà avanti in questo modo. Il catafalco? Facciamo una cabina più grande e spaziosa che è maggiormente sanificabile e quindi più sicura. Non ci saranno le tendine, sarà più come una cabina elettorale”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a “Mezz'ora in più” su Rai3, in merito all'Elezione del nuovo presidente della Repubblica.“Al momento i positivi sono 29 alla Camera e non possono votare in base alla normativa vigente e questo non costituisce nessuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per me è una grandissima responsabilità come lo sono stati questi due ultimi anni. Il Parlamento è rimasto sempre aperto. Abbiamo finito tutti i protocolli di sicurezza, si parte il 24 gennaio alle 15, si voterà per blocchi da 50 e si partirà dai senatori a vita. Entreranno in Aula, si siederanno, si sanificheranno le mani, voteranno e usciranno. E si andrà avanti in questo modo. Il catafalco? Facciamo una cabina più grande e spaziosa che è maggiormente sanificabile e quindi più sicura. Non cile tendine, sarà più come una cabina elettorale”. Così il presidente della Camera, Roberto, a “Mezz'ora in più” su Rai3, in merito all'del nuovo presidente della Repubblica.“Al momento i positivi sono 29 alla Camera e non possono votare in base alla normativa vigente e questo non costituisce nessuna ...

