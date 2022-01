Ombre russe e cinesi sulla corsa al Quirinale

Leggi su formiche

(Di domenica 16 gennaio 2022) Come racconta un corposo rapporto redatto dallo Speaker’s Advisory Group on Russia del Congresso americano, il presidente russo Vladimir Putin persegue lucidamente, e da più di 20 anni, la costruzione di una solida alleanza strategica tra Mosca e Pechino nei campi politico, militare e tecnologico. In questo ambito, le questioni energetiche rivestono una importanza primaria. A questo proposito mi sia consentito un ricordo personale. Nel 1997, in qualità di consigliere internazionale del Sindaco di Firenze, partecipai ai festeggiamenti per gli 850 anni della fondazione di Mosca. All’epoca il sindaco di Mosca era Yuri Luzhkov. Alla cena di gala al Cremlino mi impressionò la presenza simultanea di centinaia di top manager di multinazionali provenienti da tutto il mondo. Mi colpì, in particolare, la presenza in prima fila dei vertici di tutti i colossi energetici mondiali. In quel momento ...