Milan-Spezia, Ibrahimovic vuole superare un record di CR7 | Serie A News (Di domenica 16 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic, che partirà titolare in Milan-Spezia, ha una grande occasione per staccare il portoghese in una sfida a colpi di reti Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Zlatan, che partirà titolare in, ha una grande occasione per staccare il portoghese in una sfida a colpi di reti

Advertising

PietroMazzara : Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da titolare - acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - ACMilanInside_ : ?? CONFERENZA STAMPA?? PRE PARTITA ??? #PIOLI su ?Milan - Spezia? #milanspezia #serieA #calcio #Ibrahimovic… - FrancescoPonti1 : @EdoardoMecca1 Dalla 4^ giornata, considerando la vittoria del Milan con lo Spezia, abbiamo fatto solo 2 punti in m… -