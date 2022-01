Hotel Transylvania | Uno scambio mostruoso | il cast | “Difficile ammettere che sia tutto finito”

(Di domenica 16 gennaio 2022) In occasione dell'esordio di: Unosu Prime Video, abbiamo incontrato alcune delle voci originali. A quasi dieci anni dal debutto cinematografico del primo capitolo, il franchise di successo della Sony Pictures Animation si conclude su Prime Video con il quarto lungometraggio,: Uno. In occasione di questo addio, la stampa internazionale ha assistito a un'apposita conferenza online, con parte delvocale originale: Andy Samberg (Johnny), Selena Gomez (Mavis), Keegan-Michael Key (Murray la mummia), David Spade (Griffin, l'uomo invisibile), e Fran Drescher (Eunice, la moglie del mostro di Frankenstein). Un incontro divertente, anche a causa di problemi tecnici (la ...

A quasi dieci anni dal debutto cinematografico del primo capitolo, il franchise di successo della Sony Pictures Animation si conclude su Prime Video con il quarto lungometraggio,: Uno scambio mostruoso . In occasione di questo addio, la stampa internazionale ha assistito a un'apposita conferenza online, con parte del cast vocale originale: Andy Samberg (...)