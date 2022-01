Djokovic non è un santo | ma chi lo attacca è peggio di lui

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 gennaio 2022) Finalmente giustizia è fatta., l’infame, il serbo, il coyote, il miliardario, il trafficante, il furbo, il bugiardo, preso, imprigionato, tenuto a bagnomaria e rispedito a calci in culo al suo Paese. Così si fa! La lotta all’Omicron non è mica uno scherzo! E poi le regole valgono per tutti sì o no? A dirlo è gente come Davide Faraone, detto “il mozzo di Carola”, quello che sosteneva che per Carola Rackete e Mimmo Lucano le leggi non contano. A dirlo sono altri tennisti che farebbero meglio a tacere, per carità di sport, come Nadal. A dirlo sono le prefiche del politicamente corretto che vogliono morti i novax, gli ultrà alla Lucarelli o quell’altro, il saltafila, che va per televisioni a dare lezioni di virologia dopo aver proclamato che “è solo un raffreddore porca puttana” quando era un morbo pericoloso, mentre adesso che è solo un raffreddore o poco più, lo ...