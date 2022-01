Bufera in Germania | app di tracciamento Covid usata per scopi di polizia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 15 gen – In, nella città di Magonza, le forze dihanno utilizzato l’app di“Luca” per fini investigativi dopo aver chiesto l’autorizzazione alle autorità sanitarie locali. Secondo quanto riportato dal Washington Post, si tratterebbe di una faccenda inerente la morte di un uomo, verificatasi a novembre scorso fuori da un ristorante. Le autorità giudiziarie erano alla ricerca di alcuni testimoni presenti durante l’accaduto, arrivando a reperire 21 persone dalle informazioni contenute nell’applicazione., appper investigazione: l’inchiesta Dopo una protesta, i pubblici ministeri si sono finalmente scusati con le persone coinvolte, ma l’autorità locale ha deciso di aprire un’inchiesta sull’accaduto. ...

