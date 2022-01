Britt Baker: “In WWE non ti puoi fidare di niente” (Di domenica 16 gennaio 2022) L’attuale AEW Womens Champion Britt Baker, ha recentemente firmato un prolungamento del contratto con la AEW, ma in un’intervista rilasciata a Inside The Ropes, la moglie di Adam Cole ha riferito di come la WWE abbia mostrato dell’interesse nel metterla sotto contratto, ma di come lei stessa non sia mai stata interessata alla proposta essendo molto felice nella federazione di Tony Khan. Non ci si può fidare Proseguendo nell’intervista la Baker si è detta non sorpresa dell’interesse mostratole dalla WWE, in quanto lei è una delle star più in ascesa al momento nel mondo del wrestling, ma di come allo stesso lei non sia interessata a loro e non sia interessata a lavorare per una compagnia della quale non ci si possa fidare, ecco le sue parole: “Hanno sicuramente espresso interesse, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) L’attuale AEW Womens Champion, ha recentemente firmato un prolungamento del contratto con la AEW, ma in un’intervista rilasciata a Inside The Ropes, la moglie di Adam Cole ha riferito di come la WWE abbia mostrato dell’interesse nel metterla sotto contratto, ma di come lei stessa non sia mai stata interessata alla proposta essendo molto felice nella federazione di Tony Khan. Non ci si puòProseguendo nell’intervista lasi è detta non sorpresa dell’interesse mostratole dalla WWE, in quanto lei è una delle star più in ascesa al momento nel mondo del wrestling, ma di come allo stesso lei non sia interessata a loro e non sia interessata a lavorare per una compagnia della quale non ci si possa, ecco le sue parole: “Hanno sicuramente espresso interesse, ...

