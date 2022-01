Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 22ª giornata: orari Sky e Dazn (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra il 15 ed il 17 gennaio si disputerà la ventiduesima giornata di Serie A, con il programma che sarà aperto sabato alle 15 dall'anticipo Sampdoria-Torino per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Genoa... Leggi su today (Di sabato 15 gennaio 2022) Tra il 15 ed il 17 gennaio si disputerà la ventiduesimadiA, con il programma che sarà aperto sabato alle 15 dall'anticipo Sampdoria-Torino per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Genoa...

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - taurusnoodle : @AleMissesR5 Guarda su hair gallery, trilab o planet hair, sono siti dove vendono prodotti professionali, ce ne son… - zazoomblog : Serie A: partite prossimo turno ventiduesima giornata di campionato. Dove sarà possibile vederla: Sky e-o Dazn -… - infoitsport : Atalanta-Inter di Serie A, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming - Profilo3Marco : RT @sole24ore: ?? Il padre di #Messi diventa procuratore in #SerieA e investe a Miami. Dove giocherà Leo? -