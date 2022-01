Quirinale, intesa in direzione Pd per «una figura di alto profilo istituzionale». Letta: «No a un capo politico» (Di sabato 15 gennaio 2022) «Non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare nell’indicare il presidente della Repubblica: si è confuso un atteggiamento rispettoso da parte nostra con un diritto che non c’è». Così Enrico Letta all’apertura della riunione della direzione e dei Gruppi Pd commenta le ultime dichiarazioni dei partiti di centrodestra sulla candidatura ufficiale al Quirinale. La direzione Pd ha affidato all’unanimità al segretario il mandato, con le capogruppo, «di seguire le trattative per l’elezione del presidente della Repubblica. Il Pd ritiene che sia necessario individuare una figura di alto profilo istituzionale e quindi non di parte». Nel documento finale della riunione dem, si legge: «A tal fine occorre giungere ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) «Non c’è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare nell’indicare il presidente della Repubblica: si è confuso un atteggiamento rispettoso da parte nostra con un diritto che non c’è». Così Enricoall’apertura della riunione dellae dei Gruppi Pd commenta le ultime dichiarazioni dei partiti di centrodestra sulla candidatura ufficiale al. LaPd ha affidato all’unanimità al segretario il mandato, con legruppo, «di seguire le trattative per l’elezione del presidente della Repubblica. Il Pd ritiene che sia necessario individuare unadie quindi non di parte». Nel documento finale della riunione dem, si legge: «A tal fine occorre giungere ...

