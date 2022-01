L' Eredità | Flavio Insinna in Prime Time | in arrivo puntata speciale dedicata a Sanremo

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 gennaio 2022) In questo periodo L'sta viaggiando su numeri forti e che arrivano anche a superare i 5 milioni di spettatori. Per tutti gli appassionati di questo game show è inunache andrà di pari passo con il Festival di. Verso la fine del mese di gennaioe il suo game show si sposteranno, in via del tutto eccezionale, nella fascia del. Nel dettaglio, si terrà un appuntamento a dir pocoe imperdibile, caratterizzato dal ritorno di alcuni campioni più iconici della nota trasmissione di mamma Rai. A rivelare in anteprima la notizia è stato TvBlog, il quale ha snocciolato ulteriori dettagli in merito. L'...