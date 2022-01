Genoa | ufficiale l’esonero di Shevchenko | al suo posto Abdoulay Konko

Advertising

AntoVitiello : Ieri sera, durante la gara con il Genoa, Fikayo #Tomori ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio… - SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko: squadra a Konko, obiettivo Labbadia #SkySport #SerieA #SkySerieA #Genoa… - spaziocalcio : UFFICIALE: il #Genoa ha esonerato Andriy #Shevchenko, contro la #Fiorentina in panchina Abdoulay #Konko #SerieA - MilanWorldForum : Sheva esonerato dal Genoa. Ufficiale. Le news QUI -) - laura_ceruti : RT @SkySport: Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko: squadra a Konko, obiettivo Labbadia #SkySport #SerieA #SkySerieA #Genoa #Shevchenko… -

Questo il comunicato: 'IlCfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno ...Il Genoa ha ufficializzato il sollevamento dall'incarico del tecnico ucraino, è il secondo esonero stagionale per i rossoblù ...Il tecnico ucraino paga lo scarso rendimento in campionato e il ko negli ottavi di Coppa Italia contro il Milan: al suo posto arriva Labbadia ...