David Sassoli, il toccante addio della moglie: «È troppo presto per le tante cose che dovevamo ancora dirci» (Di sabato 15 gennaio 2022) Ai funerali di Stato del presidente del Parlamento Europeo Alessandra Vittorini ha commosso tutti con le sue parole piene d'amore per il marito scomparso a soli 65 anni: «Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, abbiamo camminato insieme fino a oggi» Leggi su vanityfair (Di sabato 15 gennaio 2022) Ai funerali di Stato del presidente del Parlamento Europeo Alessandra Vittorini ha commosso tutti con le sue parole piene d'amore per il marito scomparso a soli 65 anni: «Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, abbiamo camminato insieme fino a oggi»

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - welikeduel : Il primo #spiegonedamilano del 2022, ricordando David Sassoli #propagandalive - martaottaviani : Vedo le foto dì molti politici mente rendono omaggio al feretro di David ??#Sassoli. Scatti interpretati non come mo… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @HSkelsen: Grandissimo. Questo è la nazione del paradosso: piangiamo David Sassoli mentre contempliamo la possibilità di eleggere Berlus… - kiti_2020 : RT @IratxeGarper: David Sassoli , la mano amiga -