Cagliari, mani nei capelli per Mazzarri: la brutta notizia è ufficiale (Di sabato 15 gennaio 2022) Ancora guai per Walter Mazzarri ed il suo Cagliari. L'ultimo giro di tamponi ha evidenziato la positività al Covid di tre calciatori. Non c'è pace per il Cagliari di Walter Mazzarri. Il club rossoblù, alle prese già con una classifica sempre più complessa e con i risultati che tardano ad arrivare, deve fare i conti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari mani Sorpreso a rubare in una scuola a Cagliari: arrestato 39enne CAGLIARI. Le sue intenzioni erano quelle di fare razzia nell'istituto magistrale "De Santis - ...il sistema d'allarme ha fatto accorrere le pattuglie della Squadra Volante che lo hanno colto con le mani ...

Bologna - Napoli, le nuove disposizioni sui biglietti ... ma solo per le giornate 22e 23/strong>, e riponendo nelle mani delle società interessate le ... Serie A, Cagliari - Bologna 2 - 1: rossoblù beffati nel finale, vincono i sardi Naturalmente, gli abbonati ...

I tre giorni neri di Mani pulite da Cagliari a Gardini ilGiornale.it Regione, Solinas sotto accusa. “Troppi Dg provvisori”: ecco i nomi Per Christian Solinas va tutto bene (o quasi) in Regione. “Come è noto – ha scritto il governatore in risposta allo Sdirs, il sindacato dei dirigenti – con la legge regionale 10/2021 è stato approvato ...

Sorpreso a rubare in una scuola a Cagliari: arrestato 39enne CAGLIARI. Le sue intenzioni erano quelle di fare razzia nell’istituto magistrale “De Santis-Deledda”, in via Cornalias, ma il sistema d’allarme ha fatto accorrere le pattuglie della Squadra Volante ch ...

