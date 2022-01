ATP Adelaide 2 2022 | Thanasi Kokkinakis profeta in patria! Battuto Rinderknech in tre set | primo titolo per l’australiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il tennis mondiale ha già la sua storia del. Dopo anni di infortuni che ne hanno minato l’ascesa,esulta per la prima volta nel circuito maggiore. Lo fa nel torneo di2, sua città natale, battendo un altro ‘novizio’ a questi livelli, il francese Arthur, in una partita chiusa per 6-7 7-6 6-3 dopo due ore e quaranta minuti di gioco; se già la scorsa settimanaaveva dato sfoggio di una buona forma spingendosi in semifinale, in questi giorni ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, regalando al pubblico sempre più di quei lampi che pochi anni fa lo rendevano uno dei talenti più fulgidi di questa generazione. E con quel fare leggermente impacciato nella premiazione, ma con un sorriso che tradisce tutto quello che ha passato, spera che ...

Advertising

FiorinoLuca : HOMETOWN HERO ?? ???? Thanasi #Kokkinakis conquista il primo titolo ATP della carriera ?? Grazie a questo trionfo a… - elia_amato : RT @FiorinoLuca: HOMETOWN HERO ?? ???? Thanasi #Kokkinakis conquista il primo titolo ATP della carriera ?? Grazie a questo trionfo ad Adela… - mikeshamash : RT @FiorinoLuca: HOMETOWN HERO ?? ???? Thanasi #Kokkinakis conquista il primo titolo ATP della carriera ?? Grazie a questo trionfo ad Adela… - RicoLeo1023 : RT @FiorinoLuca: HOMETOWN HERO ?? ???? Thanasi #Kokkinakis conquista il primo titolo ATP della carriera ?? Grazie a questo trionfo ad Adela… - GianlucaGGGG : RT @FiorinoLuca: HOMETOWN HERO ?? ???? Thanasi #Kokkinakis conquista il primo titolo ATP della carriera ?? Grazie a questo trionfo ad Adela… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Adelaide

Eurosport IT

Thanasi Kokkinakis ha ottenuto l'accesso in finale all'250 di2 2022 battendo in tre set il croato Marin Cilic e sfiderà Arthur Rinderknech . La sfida per il titolo svolgerà sabato 15 gennaio, non prima delle ore 8:30 . La diretta televisiva ...Andy Murray ha ottenuto l'accesso in finale all'250 di2 2022 e sfiderà Aslan Karatsev che ha sconfitto Daniel Evans . La sfida per il titolo svolgerà sabato 15 gennaio, non prima delle ore 9:00 . La diretta televisiva sarà offerta da ...Netflix, ATP e WTA hanno annunciato un nuovo prodotto che verrà lanciato sulla piattaforma di streaming più conosciuta al mondo a partire dalla stagione 2022. Il tennis sarà al centro di una docuserie ...Thanasi Kokkinakis è il campione dell'ATP 250 di Adelaide 2: sconfitto Arthur Rinderknech al termine di una battaglia all'ultimo respiro ...