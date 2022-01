15 gennaio 2007: Doni raggiunge quota 64 goal con l’Atalanta (superando Cominelli) (Di sabato 15 gennaio 2022) Un record abbattuto, due lunghezze dal quarto posto e una “manita” assai perfetta. Il 15 gennaio 2007, l’Atalanta batte il Livorno con un roboante 5-1, ma il risultato è solo la ciliegina sulla torta. Perché? Cristiano Doni ha scritto la storia della società bergamasca agganciando (e poi superando) lo storico attaccante atalantino degli anni 40 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Midtjylland – Atalanta, 1^ giornata Champions League Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le attese. Sulle voci intorno a Romero…” Prendere un altro attaccante o fiducia in Miranchuk? L’opinione dei tifosi dell’Atalanta Ma chi è? Marten De Roon. l’Atalanta ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Un record abbattuto, due lunghezze dal quarto posto e una “manita” assai perfetta. Il 15batte il Livorno con un roboante 5-1, ma il risultato è solo la ciliegina sulla torta. Perché? Cristianoha scritto la storia della società bergamasca agganciando (e poi) lo storico attaccante atalantino degli anni 40 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Midtjylland – Atalanta, 1^ giornata Champions League Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le attese. Sulle voci intorno a Romero…” Prendere un altro attaccante o fiducia in Miranchuk? L’opinione dei tifosi delMa chi è? Marten De Roon....

