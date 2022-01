Xenoblade Chronicles 3 | svelato il periodo d’uscita?

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarebbe trapelato dal web ildi3, il terzo capitolo dell’RPG di casa Monolith Soft Ebbene sì:3 non è soltanto un sogno diventato realtà, ma ora ha anche un possibile. La saga RPG prodotta da Monolith Soft e distribuita prima per Wii e ora per Nintendo Switch nel 2022 compie dieci anni dalla sua uscita in Nord America: con il secondo capitolo uscito su Switch nel 2017 ha alzato l’asticella per quanto riguarda gli RPG su console portatile.3: ecco il possibileI rumor su3 e sul suo probabile ...

La serie di Xenoblade Chronicles è andata sempre più rafforzandosi negli ultimi anni, con l'era Switch che ha visto una crescita impressionante per il titolo sia con Xenoblade Chronicles 2 che con Definitive Edition. I rumor su Xenoblade Chronicles 3 stanno tornando prepotentemente. La scorsa estate alcune informazioni indicavano che il gioco fosse nelle ultime fasi di sviluppo, ma ora un insider afferma che il gioco è nelle fasi finali. Ebbene sì: Xenoblade Chronicles 3 non è soltanto un sogno diventato realtà, ma ora ha anche un possibile periodo d'uscita. La saga RPG prodotta da Monolith Soft e distribuita prima per Wii e ora per Nintendo Switch nel 2022 compie dieci anni dalla sua uscita in Nord America: con il secondo capitolo uscito su Switch nel 2017 ha alzato l'asticella per quanto riguarda gli RPG su console portatile.