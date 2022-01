Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 13 | 10

(Di venerdì 14 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio incidenza settimanale dei casi covid a livello nazionale continua ad aumentare 1988 ogni 100.000 abitanti nel periodo che va dal 7 al 13 gennaio contro i 1169 precedenti nel periodo 22 settembre 4 gennaio le reti medio calcolato sui casi sintomatici stato invece pari a 156 in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente quando è risultato pari a 143 lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute secondo il quale continua a crescere il tasso di occupazione in terapia intensiva il 17,5 contro il 15,43 cedente è quello di occupazione in aree mediche Raddoppia il numero di nuovi casi non associati a catena di trasmissione l’Italia verso l’arancione per le soglie dei ricoveri Calabria e Piemonte passeranno forse già ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - fanpage : #PatrickZaki è positivo al #Covid19 - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - junews24com : Infortunio Chiesa: decise data e sede dell'operazione. Tutti i dettagli - - cronacadiroma : Polizia mascherine rosa - La decisione fa scoppiare la polemica #mascherine #polizia #ultime-notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il virus che evolve non si indebolisce . La teoria che vorrebbe il Covid (così come gli altri virus) meno virulento ogni volta che muta, è stata superata e ampiamente smentita. E' rimasta come una ...Intanto, nel nostro Paese sono stati registrati 184.615 casi e 316 decessi nelle24 ore. E anche se in base all'ultimo monitoraggio di Iss - Ministero Salute l'indice Rt in Italia sale a 1,56 ,...In questi giorni Belen Rodriguez è al centro dell'attenzione mediatica per il presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, ma se da lei non arrivano conferme ufficiali, la conduttric ...Lo sguardo di una donna fiera, vagamente malinconica, decisamente sensibile. La pelle del viso lasciata libera di respirare, senza un filo di trucco. E i capelli castani sciolti sulle spalle, lunghi, ...