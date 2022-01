UFFICIALE: colpo salvezza per il Venezia, arriva Nani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Venezia ha messo a segno un colpo molto importante portando alla corte del suo tecnico addirittura l’ex Manchester United Nani. Il centrocampista offensivo è sbarcato direttamente dall’America dove ha trascorso gli ultimi 3 anni con la maglia dell’Orlando mettendo a segno ben 28 reti. Si tratta quindi del secondo acquisto a livello internazionale per il Venezia in pochissimo tempo. Il primo nome è infatti quello di un altro ex Manchester United, il portiere Romero. arrivato già durante da due mesi a parametro 0. Con il portiere argentino e l’esterno portoghese il Venezia vuole giocarsi il tutto per tutto per cercare di rimanere in Serie A. Entrambi ovviamente sono arrivati a titolo definitivo. Nani al Venezia: come cambia la ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha messo a segno unmolto importante portando alla corte del suo tecnico addirittura l’ex Manchester United. Il centrocampista offensivo è sbarcato direttamente dall’America dove ha trascorso gli ultimi 3 anni con la maglia dell’Orlando mettendo a segno ben 28 reti. Si tratta quindi del secondo acquisto a livello internazionale per ilin pochissimo tempo. Il primo nome è infatti quello di un altro ex Manchester United, il portiere Romero.to già durante da due mesi a parametro 0. Con il portiere argentino e l’esterno portoghese ilvuole giocarsi il tutto per tutto per cercare di rimanere in Serie A. Entrambi ovviamente sonoti a titolo definitivo.al: come cambia la ...

