Sanremo 2022 | Francesca Michielin ed Emma Marrone lo faranno per la prima volta sul palco dell’Ariston Fan in delirio

Cantante, compositrice e musicista: Francesca Michielin è un talento dalle mille sfaccettature. L'artista 26enne, classificatasi seconda insieme a Fedez durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, è pronta a tornare sul palco dell'Ariston. No, non come concorrente bensì come direttrice d'orchestra. Lo ha annunciato lei stessa oggi 14 gennaio con un post pubblicato su Instagram. "Si torna a Sanremo!", ha esordito. Poi ha spiegato: "Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l'orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio".

