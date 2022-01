Papa Francesco: il 17 gennaio riceve in udienza i comunicatori della Custodia di Terra Santa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre a TerraSanta, fanno capo alla Fondazione anche le testate giornalistiche Eco di TerraSanta e TerraSanta.net. Leggi su agensir (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oltre a, fanno capo alla Fondazione anche le testate giornalistiche Eco di.net.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco in dialogo con i media vaticani sull’essere genitori al tempo del #Covid e su San Giuseppe 'testimon… - oss_romano : #12gennaio Domani su #osservatoreromano intervista a #PapaFrancesco sul tema della paternità. - SkyTG24 : Papa Francesco: “Mi manca poter camminare per strada come a Buenos Aires” - papamaniaCH : RT @Tornielli: Il Papa: “Mi manca poter camminare per strada come a Buenos Aires” - Vatican News - VatiVision : Dall'Ue arriva lo stop alla plastica. Ogni anno vengono riversate nei nostri mari più di 8 milioni di tonnellate di… -