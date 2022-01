Pagelle Ternana-Ascoli 2-4 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Gara a senso unico a Terni trache termina con la vittoria degli ospiti per 2-4.schiacciasassi,che reagisce, ma non abbastanza. Il match si sblocca direttamente dopo 20 minuti con il gol di Maistro, che 3 minuti dopo raddoppia. Sul finale mette dentro il terzo Caligara. Nel secondo prova laa rialzare la testa, con il gol di Falletti. Baschirotto però fa segnare la rete del 1-4. Nell’ultima azione, Peralta mette dentro il gol del definitivo 2-4.che porta a casa un’altra vittoria, entrando in zona play off.che invece, con questo 0, scende al tredicesimo posto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-2-3-1): Iannarili 4; Ghiringhelli 4 (37? pt Defendi 6), Boben 5, Sorensen 5, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Ternana

IANNARILLI 5,5 prende tre gol in 10 minuti e forse neanche se ne accorge. Uno su punizione, l'altro con un Maistro liberissimo per il tiro e poi il rigore. Sembra un paradosso: ma nel primo ...