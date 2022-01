Napoli, vìola la quarantena per farsi un giro in auto: nei guai 31enne positiva al Covid-19 (Di venerdì 14 gennaio 2022) vìola la quarantena, cui era sottoposta perché positiva al Covid-19, per farsi un giro in auto. E’ stata denunciata dai poliziotti una donna di 31 anni, di Napoli. Durante il servizio di controllo del territorio, a Secondigliano, gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022)la, cui era sottoposta perchéal-19, perunin. E’ stata denunciata dai poliziotti una donna di 31 anni, di. Durante il servizio di controllo del territorio, a Secondigliano, gli agenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

elgitanorex : Insperato, col Napoli che all'ultima azione ci ha creduto, poi gli altri goal della Viola nascono si dal loro bel g… - elgitanorex : A prescindere dal risultato di ieri, a prescindere che quando eravamo in superiorità numerica abbiamo fatto poco ai… - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: #NapoliFiorentina finisce 5-2 dts Sembrava dovesse finire 2-1 per la #Fiorentina, all'ultimo il #Napoli aggancia la Viola… - FarhanJamaal : Napoli 2-5 Fiorentina | A thumping win for la Viola | Coppa Italia Frecc... - violapresses : ?? I 5 punti di #NapoliFiorentina ?? ?? @lolloviola10 #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vìola Ospina, l'entità dell'infortunio: ecco quante gare potrebbe saltare Inoltre, continua a piovere sul bagnato in casa Napoli: infatti, oltre alla pesante sconfitta, il club di De Laurentiis continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili . Tra il primo e ...

Coppa Italia: Atalanta, Fiorentina e Milan le prime squadre che passano ai quarti Spettacolare e incredibile quello del Maradona, dove i viola in pieno controllo della partita hanno permesso al Napoli, per ben due volte, di recuperare il match, finito 5 - 2 per la Fiorentina. ...

Coppa Italia, il Milan fatica ma rimonta il Genoa ai supplementari; impresa della Fiorentina a Napoli RTL 102.5 Inoltre, continua a piovere sul bagnato in casa: infatti, oltre alla pesante sconfitta, il club di De Laurentiis continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili . Tra il primo e ...Spettacolare e incredibile quello del Maradona, dove i viola in pieno controllo della partita hanno permesso al, per ben due volte, di recuperare il match, finito 5 - 2 per la Fiorentina. ...