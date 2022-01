Lazio, chiuso l’affare: è ufficiale, gioiscono tre allenatori (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Lazio ha ufficializzato la cessione del giocatore sgradito a Sarri. Resta da valutare il futuro di altri due elementi della squadra. Un colpo, tre allenatori soddisfatti. A riuscire nell’impresa di mettere tutti d’accordo è stato Mohamed Fares, divenuto da oggi un nuovo giocatore del Torino. Il club granata lo ha infatti preso dalla Lazio, con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laha ufficializzato la cessione del giocatore sgradito a Sarri. Resta da valutare il futuro di altri due elementi della squadra. Un colpo, tresoddisfatti. A riuscire nell’impresa di mettere tutti d’accordo è stato Mohamed Fares, divenuto da oggi un nuovo giocatore del Torino. Il club granata lo ha infatti preso dalla, con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Kleli11 : RT @CarlaKaky: Zingaretti, Governatore della Regione Lazio, noto per aver chiuso negli ultimi 8 anni 16 Ospedali e tagliato 3.500 posti let… - Twitty783 : RT @CarlaKaky: Zingaretti, Governatore della Regione Lazio, noto per aver chiuso negli ultimi 8 anni 16 Ospedali e tagliato 3.500 posti let… - luna76_df : RT @CarlaKaky: Zingaretti, Governatore della Regione Lazio, noto per aver chiuso negli ultimi 8 anni 16 Ospedali e tagliato 3.500 posti let… - v7902315083 : RT @CarlaKaky: Zingaretti, Governatore della Regione Lazio, noto per aver chiuso negli ultimi 8 anni 16 Ospedali e tagliato 3.500 posti let… - Batmax60 : RT @CarlaKaky: Zingaretti, Governatore della Regione Lazio, noto per aver chiuso negli ultimi 8 anni 16 Ospedali e tagliato 3.500 posti let… -